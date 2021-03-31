В Коми от COVID-19 скончалось 805 человек

Озвучены реальные данные по коронавирусу в Коми Фото: архив "КП"

Еще 70 человек за сутки заразились коронавирусом, сообщается на сайте оперативного штаба. Общее число инфицированных достигло отметки в 41 616 человек.

По сообщению регионального Минздрава, побороть болезнь смогли 40 420 жителей республики. Из больниц с выздоровлением было выписано 62 человека только за прошедшие 24 часа.

Количество смертей от вируса также увеличилось. Жертвами covid-19 стали 805 пациентов, этот показатель стал больше на два летальных исхода по сравнению с минувшими сутками.

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