Воркута и Сыктывкар разделили первое место по количеству зараженных коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находится 1 481 человек Фото: архив "КП"

В Коми за минувшие сутки 70 человек услышали диагноз «новая коронавирусная инфекция». Из них 40 человек были зарегистрированы в Сыктывкаре и Воркуте, сообщает региональный Роспотребнадзор.

- Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре и Воркуте — по 20 случаев. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, - рассказали в надзорном органе.

Отмечается, что за последние сутки коронавирус был заподозрен у 224 человек, однако их диагноз не подтвердился.

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