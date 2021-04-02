В Сыктывкаре для жителей Орбиты открыли новый детсад

Он располагается на первом этаже дома в жилом комплексе «Атлантида» по Октябрьскому проспекту, 218.

В сыктывкарском микрорайоне Орбита открыли новый четвертый корпус детского сада №23. Он располагается на первом этаже дома в жилом комплексе «Атлантида» по Октябрьскому проспекту, 218. На его обустройство было направлено свыше 61 миллиона рублей из бюджетов разного уровня. Речь идет о выкупе помещения и оснащении детсада всем необходимым.

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

«На протяжении последних трех лет мы реализуем практику открытия детских садов в жилых домах. В Республике Коми только в Сыктывкаре существует такая тенденция создания дополнительных мест для дошколят из-за большого спроса, — отметила министр образования, науки и молодёжной политики РК Н. Якимова. — По оснащению дошкольные учреждения в жилых домах нисколько не уступают стационарным детским садам. Самое главное, что в четвертом корпусе детсада № 23 соблюдены все условия безопасности, есть возможности для развития детей. Это особенно важно, ведь здесь будут воспитываться малыши до трех лет».

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Новое дошкольное учреждение общей площадью 850 квадратных метров вмещает раздевалки и групповые комнаты, спальни, буфет и современные туалеты, совмещенные с умывальными. Также для дошколят предусмотрены музыкальный и физкультурный залы и медицинский блок.

В детском саду оборудованы просторные комнаты для игр, физкультурный зал с инвентарем для юных воспитанников до трех лет.

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Кроме того, для дошкольной организации выделена территория для прогулок отдельно для каждой группы общей площадью 564,4 квадратных метра. На территории детсада определено место для хранения колясок, велосипедов и санок.

Мэр Н. Хозяинова сообщила, что в Сыктывкаре в целом нет проблем с очередностью в детских садах. Но есть задача по открытию мест для дошколят в отдельных микрорайонах города, где идет активная застройка.

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

«Новый корпус детсада № 23 — это пятый проект обустройства детсада в жилом доме в столице Коми. Преимуществами дошкольного учреждения являются шаговая доступность для дошколят и их родителей, а также полностью оборудованная прогулочная площадка с навесами и игровыми элементами для детей. Кроме того, размещение детсада на первом этаже дома исключает использование лестниц, что немаловажно для детского учреждения с точки зрения безопасности. Кроме того, территория детсада ограждена шлагбаумами, дети будут в безопасности, выходя из детсада на прогулку», - подчеркнула Н. Хозяинова.

Руководитель компании- застройщика жилого комплекса «Атлантида» Н. Мартынов отметил, что у компании уже есть планы по строительству подобного детсада в соседнем строящемся доме этого же микрорайона.

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