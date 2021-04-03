Синоптики объявили: весна в Коми вновь откладывается

Фото: Сергей Анисимов

В начале недели под влиянием циклона в Коми ещё сохранится облачная с прояснениями погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Температурный фон без заметных изменений, ночью -1...-6С, днём +1...+6С, на крайнем северо-востоке ночью до -12С, днём 0...-5С.

Но уже со вторника и до конца недели управлять погодой будет азиатский антициклон. Ожидается малооблачная преимущественно без осадков погода. Ночью температура воздуха составит 0...-5С, на востоке до -12С, днём +6...+11С.

На крайнем северо-востоке в середине недели ночью столбик термометра может понижаться до -15...-20С, дневная температура будет близка к 0С отметке, сообщает Коми ЦГМС.

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