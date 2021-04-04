Циклон покидает Коми: ветер стихает, осадки сокращаются

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4 апреля на территории Коми ожидается переменная облачность. Возможны небольшие осадки: снег, мокрый снег. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью -2...-7, при прояснении -7...-12, днем +2...+7, на крайнем северо-востоке 0...-5°С.

В Сыктывкаре 4 апреля будет переменная облачность. Ночью - без существенных осадков, днем - небольшой мокрый снег. Ветер северный, 1-6 м/с. Температура ночью -3...-5, днем +4...+6°С. Напомним, в ближайшие два дня под влиянием циклона в Коми ещё сохранится облачная с прояснениями погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя.

Но уже со вторника и до конца недели управлять погодой будет азиатский антициклон. Ожидается малооблачная преимущественно без осадков погода, сообщает Коми ЦГМС.

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