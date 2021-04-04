Как получить в Коми «арктический гектар»

Фото: Павел Канев

Приобрести в безвозмездное пользование земельный участок на территории Арктической зоны Коми можно будет с 1 августа 2021 года.

Получить бесплатно можно участок земли размером до 1 гектара на одного члена семьи сроком на 5 лет, а затем оформить его в собственность или долгосрочную аренду.

В Республике Коми к территории Арктической зоны относятся муниципальные образования городских округов Воркута, Усинск, Инта и Усть-Цилемского района.

Жители, зарегистрированные в этих муниципалитетах, будут иметь право на получение земельных участков в первые 6 месяцев реализации закона, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина Коми и России.

Получить «арктический» гектар смогут и участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Напомним, в рамках программы можно будет бесплатно получить в упрощенном порядке участок в арктической зоне для строительства дома или любой предпринимательской деятельности. Единственное существенное отличие от программы «дальневосточный гектар» — в арктической зоне землю можно будет получить и в городах.

Как получить «арктический гектар», рассказывает «Комсомольская правда».

Шаг 1. Авторизация

Вам понадобится авторизоваться на сайте проекта, для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. После этого на сайте появится ваш личный кабинет.

Шаг 2. Выбор участка

Выбираете на публичной кадастровой карте место, где хотите получить землю, и сами в режиме онлайн обозначаете границы участка (помня о том, что он должен быть не больше гектара).

Шаг 3. Заявление

Подаете заявление. Если вы делаете это через личный кабинет онлайн, система сама его вам сгенерирует, надо только проверить правильность заполнения.

Возможен альтернативный вариант — подать заявление лично на бумаге в уполномоченный на выделение участков орган местной власти или через местное подразделение Росреестра.

Заявление проверят. И либо примут по нему положительное решение, либо — если по каким-то причинам понравившийся участок выделить невозможно — предложат альтернативный.

Вообще эксперты рекомендуют все-таки приезжать на место и смотреть, как выглядит ваш будущий участок в реальности, а не на карте — во избежание проблем.

Шаг 4. Договор

Если все нормально, вам надо будет подписать договор безвозмездного пользования участком. Его пришлют в личный кабинет на сайте (либо вручат в уполномоченном органе, если вы не хотите связываться с электронными услугами).

Подписанный договор направляется на регистрацию в Росреестр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда вскроется лед на реках Коми (подробности)