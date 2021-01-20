Стало известно, когда в Коми начнут выдавать «арктический гектар»

Фото: правительство Коми

«Арктический гектар» будут выдавать с 1 июня 2021 года, сообщает комитет имущественных и земельных отношений РК.

Это предварительные данные, так как сейчас еще продолжают вносить изменения в Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ, которые и позволит получить по гектару земли бесплатному

В Республике Коми к Арктической зоне относятся территории городских округов Воркута, Усинск, Инта и муниципального района Усть-Цилемский.

Согласно проекту предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков будет осуществляться с 1 июня 2021 года из расчета 1 га на 1 члена семьи.

Преимущественное право на выбор земель предоставляется местным жителям – в течение первых шести месяцев участки будут предоставляться только им. И только затем этой возможностью смогут воспользоваться все граждане России.

Напомним, в рамках программы можно будет бесплатно получить в упрощенном порядке участок в арктической зоне для строительства дома или любой предпринимательской деятельности. Единственное существенное отличие от программы «дальневосточный гектар» — в арктической зоне землю можно будет получить и в городах.

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