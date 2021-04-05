Стали известны личности погибших пермских туристов в Коми

Фото: из личного архива Алексея Абрамова

В субботу, 3 апреля, в Коми произошла трагедия, унесшая жизнь двоих мужчин из Перми. Молодые люди были членами туристической группы из трех человек, которые приехали на отдых в нацпарк «Югыд ва». Мужчины ехали на снегоходах по реке Озерная, когда попали под сход лавины. Двое туристов скончались на месте ЧП, одному удалось выжить.

Выжившим туристом является лидер группы и самый старший член команды 44-летний Алексей Абрамов. По словам спасателей ему удалось выжить благодаря тому, что во время схода снега он оказался на поверхности. Товарищам Алексея не повезло - их сразу же накрыло лавиной и шансов выжить не было. Их тела были обнаружены лишь на следующий день.

Погибшими являются 29-летний Антон Тимофеев и 34-летний Андрей Федоренко. Известно, что все мужчины отличались любовь к активному отдыху и экстриму. За плечами Алексея Абрамова не одна поездка в горы.

Напомним, ЧП произошло в районе базы «Озерная» (100 км от города Печоры). Известно, что туристическая группа из трех человек имела разрешение на посещение территории парка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В национальном парке Коми «Югыд ва» погибли два туриста (подробности)