Группу туристов в Коми накрыло лавиной

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МЧС по Коми раскрыло подробности ЧП с туристической группой в национальном парке «Югыд Ва». Информация о двух погибших поступила 3 апреля.

Напомним, ЧП произошло в районе базы «Озерная» (100 км от города Печоры). На данный момент известно, что туристическая группа из трех человек имела разрешение на посещение территории парка.

Следком по Коми организовал процессуальная проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Группа двигалась на снегоходах, уточняет МЧС по Коми. По предварительной информации, двое туристов, у подножья склона подрезали снежный покров, что привело к движению снежной массы, завалу снегоходов и гибели туристов.

К месту нахождения группы выехали спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-Коми».

В настоящий момент участник группы и тела погибших доставляются в город Печора.

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