Число зараженных коронавирусом в Коми приближается к 42 тысячам человек

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми наблюдается устойчивое снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом можно с уверенностью сказать, ориентируясь на официальные ежедневные данные оперштаба республики.

По информации на 5 апреля, в Коми было зарегистрировано 41 952 случая заражения коронавирусом, в их числе и 66 – за последние сутки. Также оперштаб сообщает, что за те же сутки было выписано 59 пациентов, все они перенесли коронавирус и завершили свое лечение. За весь период выздоровели уже 40 707 человек.

Также к 5 апреля в регионе скончалось 816 пациентов, в том числе за последние сутки было зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с подтвержденным диагнозом.

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