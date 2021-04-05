Стало известно, сколько учителей и школьников в Сыктывкаре болеют COVID-19

В Сыктывкаре ОРВИ болеют чаще, чем коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре озвучили цифры по заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ в образовательных учреждениях города. Так, например, из 2340 педагогов, работающих в школах, COVID-19 болеют всего два человека. В процентном соотношении это 0,09% от всего числа. Такая же картина и среди учащихся. Из 32 528 подхватили новый вирус всего четыре человека, то есть 0,01%.

А вот ОРВИ болеют куда больше: 1,3% из всего преподавательского состава и 2,7% среди детей.

В детских садах ситуация кардинально не отличается. Из 4 522 сотрудников дошкольных образований диагноз ОРВИ подтвердился у 83 (1,84%), а вот коронавирус нашли у шестерых человек (0,13%). Среди детей (19 779 человек) ОРВИ подхватили 1 602 воспитанника, а COVID-19 обнаружили у шестерых человек, то есть 0,03%.

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