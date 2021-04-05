Азиатский антициклон разгонит в Коми дождевые облака

Фото: Анатолий Кораблев

В понедельник, 5 апреля, Коми еще будет находиться под влиянием циклона.

На территории республики сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем - преимущественно без осадков. Воркутинский район временами будет накрывать туман.

Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем южной четверти 5-10 м/с, на крайнем северо-востоке – восточный, северо-восточный, 4-9 м/с.

Температура ночью -3...-8, при прояснении -11...-16, днем +4...+9, местами в северных районах -1...+4, в Воркутинском районе -2...-7°С.

В Сыктывкаре 5 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный, 4-9 м/с. Температура ночью -4...-6, днем +5...+7°С.

Уже со вторника и до конца недели управлять погодой в Коми будет азиатский антициклон. Ожидается малооблачная преимущественно без осадков погода, сообщает Коми ЦГМС.

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