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Коронавирус Covid-196 апреля 2021 11:17

В Коми за сутки от коронавируса скончались шесть человек

Оперативный штаб озвучил новые данные
Источник:kp.ru
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В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поделился новой статистикой по заболевшим и выздоровевшим в Коми.

Так, за сутки было зарегистрировано ещё 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом общее количество зараженных достигло 42 017 человек. Одновременно болеют – 425.

С выздоровлением за последние сутки выписали 63 пациента (за всё время – 40 770). Смертью закончилось ещё шесть случаев заболевания (за всё время – 822).

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