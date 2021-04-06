В Коми за сутки от коронавируса скончались шесть человек

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом
Фото: Архив "КП"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поделился новой статистикой по заболевшим и выздоровевшим в Коми.
Так, за сутки было зарегистрировано ещё 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом общее количество зараженных достигло 42 017 человек. Одновременно болеют – 425.
С выздоровлением за последние сутки выписали 63 пациента (за всё время – 40 770). Смертью закончилось ещё шесть случаев заболевания (за всё время – 822).
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