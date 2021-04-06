Азиатский антициклон правит в Коми: малооблачно и без осадков

Фото: Игорь Триер

Со вторника и до конца недели управлять погодой в Коми будет азиатский антициклон. Ожидается малооблачная преимущественно без осадков погода, сообщает Коми ЦГМС.

6 апреля на территории Коми будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных северных районах ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с, местами порывами до 14 м/с; на крайнем северо-востоке – переменных направлений 1-5 м/с.

Температура ночью 0...-5, при прояснении -7...-12, днем +6...+11, местами +2...+7, на крайнем северо-востоке ночью -12...-17, днем -1...-6°С.

В Сыктывкаре 6 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный, 4-9 м/с. Температура ночью 0...-2, днем +8...+10°С..

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