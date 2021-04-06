Синоптики рассказали, какая погода будет в апреле в Коми

Фото: Влад Плотницкий

В течение апреля погода в Коми будет зависеть от сменяющих друг друга полей повышенного атмосферного давления и циклонических вихрей. Периоды с облачной погодой с осадками смешанного вида и разной интенсивности погодой будут сменяться солнечными, сухими днями.

В целом температурный фон предполагается выше среднего многолетнего на 2-4С. Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений (норма 24-41 мм, в районах Предуралья до 64 мм).

Температурный фон в первой и второй декаде месяца прогнозируется в основном выше климатической нормы, в третьей — близким к норме, в отдельные периоды возможно пониженным относительно неё.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах 3...7°С, с 6 апреля прогрев будет достигать 11...13°С. Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах +2...-3°С.

Во второй декаде преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах 5...12°С, в отдельные дни на юге республики прогрев будет достигать 15...20°С. В ночные часы прогнозируется -2...+3°С.

В третьей декаде преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах 8...13°С, в отдельные дни при похолодании будет не выше 5...7°С. Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах -1...+4°С, но в отдельные ночи температура воздуха может понижаться -5...-10°С.

На крайнем северо-востоке в течение значительного периода апреля преобладающие дневные температуры воздуха составят -1...-6°С, в отдельные дни прогрев может достигать 3...6°С. Преобладающие ночные температуры воздуха будут находиться в пределах -7...-12°С, но в отдельные ночи температура воздуха может понижаться до -13...-18°С.

В Коми апрель является весенним месяцем только для южных и центральных районов нашей республики, здесь происходит переход средней суточной температуры воздуха через 0С в сторону положительных значений. К северу до конца месяца еще сохраняются отрицательные значения среднесуточной температуры.

В среднестатистическом апреле средняя температура воздуха составляет +2...-0,5С в южных районах и -2...-9С в северных. При резких похолоданиях минимальная температура воздуха может понижаться до -14...-22С, на северо-востоке до -23...-28С. В исключительно холодный апрель до -24...-34С, на крайнем северо-востоке до -39...-43С. Максимальная температура воздуха может повышаться до +12...+20С, на крайнем северо-востоке до +4...+9С, сообщает Коми ЦГМС.

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