После ремонта Нацбиблиотека Коми будет выглядеть как в год открытия в 1958-ом

Фото: пресс-служба главы Коми.

Ремонт здания Национальной библиотеки начался в сентябре 2020 года. На проведение работ и приобретение оборудования получена субсидия в размере 202 миллионов 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы Коми.

Национальная библиотека Республики Коми – центр книжной культуры и краеведческой информации. Старейшее в регионе учреждение культуры ведёт свою историю от Усть-Сысольской общественной библиотеки, первое упоминание о которой датируется 1837 годом.

Фото: пресс-служба главы Коми.

С 1958 года библиотека располагается в здании по улице Советской. Ныне это памятник истории и культуры.

Фото: пресс-служба главы Коми.

- На объекте полностью завершены демонтажные работы, перемонтирована система водоотведения, проведена разводка системы электроснабжения, монтируется новый тепловой контур, идут работы на фасаде, монтируется подсветка здания, - рассказал директор библиотеки Алексей Просужих.

Фото: пресс-служба главы Коми.

В ближайшее время начнётся установка окон в исторической части здания. В фондохранилище полностью уложена керамогранитная плитка, идёт черновая отделка полов.

Фото: пресс-служба главы Коми.

В неисторической части здания демонтирована кровля, проводятся работы по усилению стропильных систем и монтажу новой кровельной системы.

Фото: пресс-служба главы Коми.

Ожидается поступление дверей. Предстоят работы по гидроизоляции фундамента с наружной стороны, установке сантехники, восстановлению исторического вида входной группы, крыльца и благоустройству территории.

Фото: пресс-служба главы Коми.

После ремонта здание библиотеки и внутри, и снаружи будет выглядеть как в год открытия в 1958 году. Торжества в честь новоселья главного книгохранилища республики запланированы на август – в рамках празднования 100-летия Республики Коми.

КСТАТИ

Сегодня объём универсального фонда библиотеки составляет 880 тысяч единиц хранения – это книги, газеты, журналы, карты, открытки, звукозаписи на различных носителях, электронные издания. В библиотеке хранятся редкие книги и первые выпуски республиканских периодических изданий начала ХХ века. Ежегодно библиотеку посещают около 20 тысяч читателей.

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