В Коми началась метеорологическая весна

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На территории Коми 7 апреля будет переменная облачность. Днем местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью -3...+2, днем +6...+11, на крайнем северо-востоке ночью -11...-16, днем -2...+3°С.

В Сыктывкаре 7 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +9...+11°С, сообщает Коми ЦГМС.

Напомним, температурный фон в первой и второй декаде апреля прогнозируется в основном выше климатической нормы. С 6 апреля прогрев будет достигать 11...13°С. Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах +2...-3°С.

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