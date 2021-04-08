Метеорологическая весна принесла в Коми порывистый ветер

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На территории Коми 8 апреля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем на западе республики небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с с порывами до 14 м/с, местами в западной половине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +2...-3, днем +9...+14, на крайнем северо-востоке ночью -6...-11, днем +2...+7°С.

В Сыктывкаре 8 апреля ожидаются переменная облачность, во второй половине дня -небольшой дождь.. Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, порывами 15-18 м/с. Температура ночью 0...+2, днем +10...+12°С., сообщает Коми ЦГМС.

Кстати, синоптики начали регулярно сообщать о состоянии ледового покрова на реках Коми.

На р. Летка у с. Летка в ледовом покрове сохраняются промоины, лед тает на месте.

На р. Луза у с. Верхолузье и Объячево в ледовом покрове наблюдаются полыньи.

На р. Локчим у с. Лопыдино ледостав, в ледовом покрове наблюдаются закраины.

На р. Ижма у с. Усть-Ухта ледостав, в ледовом покрове наблюдаются полыньи.

На реках Вычегодского, Мезенского и Печорского бассейнов ледостав, на отдельных участках лед потемнел, на отдельных участках вода на льду.

В уровенном режиме рек республики наблюдаются стабилизация, слабые колебания ( +1,-1 см). В ближайшие трое суток изменений в ледовой обстановке на реках республики не ожидается, сообщают в гидрологическом бюллетене по Коми от 7 апреля.

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