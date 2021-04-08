В Коми за сутки от COVID-19 скончались три пациента

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом
Фото: Архив "КП"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает фиксировать новые случая заражения COVID-19 в Коми.
Так, в республике за последние сутки коронавирус выявили у еще 62 пациентов. При этом общее количество заболевших достигло 42 146 человек.
С выздоровлением за сутки было выписано 97 пациентов. А за всё время пандемии коронавирус поборол уже 40 979 человек.
Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, в Коми за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 827 человек. За сутки этот показатель увеличился на три случая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)