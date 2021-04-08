В Коми за сутки от COVID-19 скончались три пациента

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает фиксировать новые случая заражения COVID-19 в Коми.

Так, в республике за последние сутки коронавирус выявили у еще 62 пациентов. При этом общее количество заболевших достигло 42 146 человек.

С выздоровлением за сутки было выписано 97 пациентов. А за всё время пандемии коронавирус поборол уже 40 979 человек.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, в Коми за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 827 человек. За сутки этот показатель увеличился на три случая.

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