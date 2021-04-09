Сильный ветер с порывами ожидают синоптики сегодня в Коми

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На территории Коми 9 апреля будет облачно с прояснениями. Днем временами ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, на крайнем северо-востоке днем порывы 18-23 м/с.

Температура ночью 0...+5, днем +5...+10, на крайнем северо-востоке ночью 0...-5, днем 0...+5°С.

В Сыктывкаре 9 апреля будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер южный, днем – юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура ночью +2...+4, днем +7...+9°С., сообщает Коми ЦГМС.

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