Бывший глава Коми Владимир Торлопов останется за решеткой

Фото: rkomi.ru

Верховный суд Республики Коми отказался смягчить наказание бывшему главе Коми: Владимир Торлопов останется за решеткой.

Напомним, Владимир Торлопов являлся главой РК с декабря 2001 года по январь 2010 года. 10 июня 2019 года его приговорили за мошенничество с акциями «Птицефабрики Зеленецкая» и легализацию преступных доходов к шести с половиной годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

В настоящее время Торлопов отбывает наказание, срок заключения истекает 31 января 2023 года.

Адвокат ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. Но в августе 2020 года Верховный суд Коми оставил без изменения постановление Ухтинского городского суда, которым экс-главе республики Владимиру Торлопову отказано в УДО.

21 января 2021 года в Ухтинском городском суде состоялось судебное заседание, в котором рассмотрено ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания.

Но суд пришел к выводу об отсутствии у осужденного стабильного положительного поведения. Поэтому в удовлетворении ходатайства отказал. Апелляция в Верховный суд Коми закончилась тем же результатом, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-сенатор от Коми Владимир Торлопов покаялся перед Владимиром Путином и жителями республики (подробности)