Лыжница из Коми Юлия Ступак станцевала на пьедестале почета

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Юлия Ступак взяла бронзу Югорского марафона. Престижные соревнования завершились сегодня, 10 апреля, в Ханты-Мансийске.

В соревнованиях женщин на 50-километровой дистанции первой стала Татьяна Сорина, второй финишировала Наталья Непряева, третье место досталось Юлии Ступак, сообщает БНК.

В программе Югорского лыжного марафона были три дистанции свободным стилем: на 5, 25, а также на 50 км. Всего на соревнования зарегистрировались более двух тысяч человек. В забегах приняли участие как профессионалы, так и любители лыжного спорта.

Юлия Ступак уже по традиции станцевала на пьедестале почета.

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