Весна в Коми: метель гуляет на севере, до +18 – на юге

Фото: Марина Залесская

Противоречивая погода царит на этой неделе в Коми. На севере и северо-востоке республики еще бушует метель, а на юге – уже пришла настоящая весна. Кстати, синоптики предупреждают, в период 13-17 апреля ожидается ледоход на реках крайнего юга: Летке, Лузе, на реках Сысола и Локчим.

На территории Коми 13 апреля будет переменная облачность. На севере ночью временами ожидаются небольшие, днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь); на юге — преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с, порывами до 14 м/с, на крайнем севере ночью и на крайнем северо-востоке с сохранением утром 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с, местами метель.

Температура ночью 0...+5, в отдельных восточных и северных районах -2...-7, днём в северных районах +7...+12, на крайнем северо-востоке +2...+7, в южных районах +13...+18°С.

В Сыктывкаре 13 апреля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с, днем с порывами до 14 м/с. Температура ночью 0...+2, днем +13...+15°С., сообщает Коми ЦГМС.

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