Весна больше не балует Коми теплом и солнцем

Фото: Марина Залесская

15 апреля в Коми будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На северо-востоке ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, С 7-12 м/с, утром и днем местами в северных и центральных районах порывами 16-21 м/с.

Температура в северных районах ночью +4...-1, днем +1...+6, южных районах +2...+7, днем +5...+10°С.

В Сыктывкаре 15 апреля будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +7...+9°С., сообщает Коми ЦГМС.

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