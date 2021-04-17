Два человека пострадали в ДТП на кольце в Воркуте

Фото и видео: группа «Автомобильная Воркута»

На кольце в Воркуте 16 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими.

Водитель «Газели» 1975 года рождения двигался по кольцевой дороге из Воргашора в Воркуту. На 36 км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115.

В результате аварии пострадал 36-летний водитель легкового автомобиля, который доставлен в больницу с пневмотораксом и ушибами. 43-летний пассажир госпитализирован в шоковом состоянии.

Водительский стаж предполагаемого виновника ДТП с 1996 года, сообщили в УГИБДД по Коми.

На видео из группы «Автомобильная Воркута» видно, что во время аварии дорогу в заполярном городе атаковала метель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виновник смертельного ДТП в Коми отправится за решетку (подробности)