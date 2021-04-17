Коронавирус в Коми: жителям посоветовали больше гулять

Эксперт также посоветовала избегать посещения разных мероприятий в закрытых помещениях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число ежесуточно регистрируемых в России случаев заражения коронавирусной инфекцией на протяжении месяца говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабильна. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, так как еще очень большая прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса", - сказала она.

Пшеничная также отметила, что ситуация с коронавирусом в России после майских праздников будет зависеть от того, насколько россияне будут соблюдать правила профилактики распространения COVED-19.

Она сообщила, что прогулки и общение на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования. Однако не стоит забывать о том, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем при достаточно близком и продолжительном контакте. Эксперт также посоветовала избегать посещения разных мероприятий в закрытых помещениях, где достаточно высокий риск инфицирования.

"При неустойчивой весенней погоде небольшие суточные колебания заболеваемости могут продолжаться, как это бывает при любой сезонной респираторной вирусной инфекции", - сказала Наталья Пшеничная.

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