За неделю в Сыктывкаре увеличилось число зараженных коронавирусом учителей

За неделю увеличилось зараженность ОРВИ и гриппом в Сыктывкаре Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом среди учащихся образовательных учреждений и дошкольников. Так, из 32 528 школьников подхватили инфекцию 1 169 человека, то есть 3,6%.

Среди маленьких детей этот показатель в два раза выше. В Сыктывкаре всего 19 779 воспитанников детских садов, из них ОРВИ и гриппом заболели 1 588, что в процентном соотношении равно 8,03%.

Из педагогического состава в школах болеют 34 человека, в садиках - 74 человека.

Что касается коронавируса, то случаи заражения им единичны. Так, в городских школах было зарегистрировано шесть случаев инфицирования среди детей и столько же среди дошколят. Отмечается, что за неделю covid-19 подхватили два учителя. Зараженных воспитателей садиков всего четыре человека.

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