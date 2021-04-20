Фото: Сергей Анисимов

Арктический антициклон покидает Коми, и в регион начинает поступать тёплый воздух с юга России.

20 апреля в Коми ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. И только на крайнем северо-востоке ночью возможны умеренные, днем – небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти 6-11 м/с, на крайнем северо-востоке – ночью и утром 9-14 м/с, порывами 16-21 м/с, метель. Температура ночью -2...-7, днем +8...+ 13, на крайнем северо-востоке +1...+6°С.

В Сыктывкаре 20 апреля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-5, днем +12...+14°С, сообщает Коми ЦГМС.

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