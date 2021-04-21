В Эжве тысячи людей остались без воды из-за коммунальной аварии

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Эжвинском районе накануне десятки тысяч человек остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии. Данный факт многих застал врасплох, некоторые даже успели начать паниковать.

«Какой там Вуктыл! С утра промышленный район столицы Коми Эжва без холодной воды. Местная коммунальная катастрофа, детсады и школы закрыты», - сетуют местные в социальных сетях.

Однако местная администрация заявила, повода для упаднических настроений нет: подвоз воды будет осуществлен, а авария будет устранена в ближайшие часы.

«Жители Эжвинского района в течение двух часов будут обеспечены холодной водой. Водоснабжение возобновлено по резервной линии. Последствия внештатной ситуации будут устранены. Повреждения водовода диаметром 500 в дюкере на левом берегу реки Вычегды. В настоящее время повреждённый участок выведен в ремонт. Подача воды с водозабора на фильтро-очистные станции (ФОС) осуществляется по резервному водоводу», - прокомментировали инцидент в мэрии.

Правда, вода должна была появиться еще поздно вечером 20 апреля, но в некоторых домах она так и не появилась.

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