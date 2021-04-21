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Здоровье21 апреля 2021 11:22

В Коми от коронавируса скончались четыре человека за сутки

Вместе с тем число выявленных фактов заражений падает
Источник:kp.ru
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В Коми озвучили свежие данные по коронавирусу

В Коми озвучили свежие данные по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

По данным федерального оперативного, на 11 часов 21 апреля в Коми было подтверждено 42 904 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 50 пациентов.

За минувшие сутки в республике было выписано 46 граждан. Всего с момента начала пандемии лечение успешно окончил 41 701.

Однако за последние 24 часа было зарегистрировано четыре летальных исхода. Общее количество жертв коронавируса достигло 873 человек.

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