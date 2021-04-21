Весна в Коми: порывистый ветер и ночные заморозки

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21 апреля в Коми ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на крайнем северо-востоке выпадет небольшой мокрый снег.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге днем порывами 15-18 м/с.

Температура ночью 0...-5, при прояснении -5...-10, днем +12...+17, местами +8...+13, на крайнем северо-востоке 0...+5 °С.

В Сыктывкаре 21 апреля будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем – порывами до 14 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +13...+15°С., сообщает Коми ЦГМС.

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