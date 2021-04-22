После заморозков в Коми окончательно вернулась весна

Фото: Марина Залесская

О минувших ночных заморозках в Коми и метелях на севере республики теперь напоминает только порывистый ветер. Весна в Коми вступила в свои права, на этот раз окончательно.

22 апреля в Коми ожидается облачная с прояснениями и небольших дождем погода.

Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывами 15-18 м/с. Температура ночью 0...+5, днем +7...+12, на крайнем северо-востоке ночью -3...+2, днем +2...+7°С.

В Сыктывкаре 22 апреля также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. Температура ночью +2...+4, днем +8...+10°С, сообщает Коми ЦГМС.

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