В Коми резко выросло число смертей от коронавируса

В Коми сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом Фото: архив "КП"

Несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в России и Коми, оперативный штаб продолжает каждый день следить за количеством заболевших и выздоровевших в каждом регионе страны.

Так, за всё время пандемии в Коми было зарегистрировано 42 950 человек с коронавирусом. Этот показатель увеличился за сутки на 46 случаев. При этом одновременно болеют 327 пациентов.

С выздоровлением за последние сутки выписали 44 человек, за всё время пандемии – 41 745. Смертью закончилось ещё пять случаев заболевания за сутки, за всё время – 878.

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