«Леди в погонах-2021» в Коми: знакомимся с участницами от республиканского МЧС

Очаровательные красавицы ждут ваших голосов!

«КП-Коми» продолжает знакомить вас с красивыми участницами нашего фотоконкурса «Леди в погонах-2021» в Республике Коми, в котором принимают участие невозможно очаровательные сотрудницы пяти ведомств Республики Коми: МВД, прокуратуры, УФСИН, МЧС и СУ СК. Сегодня «Комсомолка» расскажет читателям о «леди в погонах» от МЧС Республики Коми.

Екатерина Тютюнова (Ухта)

Старший прапорщик внутренней службы диспетчер Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона Екатерина Тютюнова пришла на службу в феврале 2001 года. Как признается девушка, она с детства стремилась помогать людям. И за 20 лет службы в пожарной охране ни разу не пожалела о сделанном выборе.

Екатерина Тютюнова.

«По сути мы — связующее звено, голос, который слышен и пострадавшему, и пожарным, спешащим ему на помощь. Именно от того, насколько ты быстро и четко примешь и передашь информацию, зависят драгоценные секунды и реальные человеческие жизни», — рассказывает девушка.

Один из таких тревожных вызовов запомнился Екатерине, тогда еще только начинавшей службу, на всю жизнь. Требовалась помощь мужчине, который находился этажом выше квартиры, в которой произошел пожар. Из-за сильного дыма он не смог эвакуироваться через подъезд. История закончилась хорошо: мужчину спасли, спустив вниз по автолестнице, огонь быстро потушили.

Екатерина Тютюнова.

«Когда подразделения закончили работу, была целая буря эмоций: и гордость, и радость, и облегчение. Я считаю, что мне очень повезло в жизни: я работаю в большой команде, где нет случайных людей, каждый служит по призванию и зову сердца. И я очень горжусь тем, что работаю в МЧС», — считает Екатерина.

А «Комсомолка» гордится тем, что жизни жителей Коми в надежных руках! Желаем Екатерине успехов и побед! Проголосовать за красавицу можно ЗДЕСЬ.

Екатерина Нехаева (Сыктывкар)

У многих аббревиатура МЧС ассоциируется с мужественными и сильными мужчинами. Сразу в воображении возникает образ пожарного или спасателя, покоряющего стихию и готового в любой момент прийти на помощь. Но наряду с ними в рядах службы спасения трудятся и хрупкие, милые женщины.

Екатерина Нехаева.

Например, Екатерина Нехаева — инспектор по работе с личным составом отдела кадровой и воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Республике Коми. Дома – ласковая и заботливая мама, на службе – сильная и решительная.

Екатерина Нехаева.

– Мне очень нравится работать с людьми. В наш отдел обращаются выпускники со всей республики, которые хотят продолжить обучение в системе МЧС России. Всегда очень переживаю за ребят из Коми, направляемых для поступления в ведомственные вузы. Хочется, чтобы все прошли вступительные испытания, закончили обучение и нашли свое направление в жизни, – поделилась Екатерина.

«КП-Коми» тоже желает успехов подрастающему поколению, а Екатерине — победы! Голосовать за красивую Катю можно ТУТ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в погонах к долгожданной победе. Голосование продлится до 1 мая 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и наших партнёров. Самая-самая распрекрасная «Леди в погонах-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа».

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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