В Коми жертвами COVID-19 стали еще три человека

В Коми выросло число смертей от коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным Министерства здравоохранения Коми, на 11 часов 23 апреля в регионе подтвердили 42 994 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших остается на невысоком уровне – 44 пациентов.

Общее количество выздоровевших с момента начала пандемии составило 41 876 человек. За сутки 41 пациент закончил лечение в минувшие сутки.

В республике было зарегистрировано еще три летальных исхода болезни. В настоящий момент число погибших от ковида достигло 881 человек.

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