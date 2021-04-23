Синоптики обещают в Коми порывистый ветер с дождем

Фото: yandex.ru

На территории Коми 23 апреля ожидается переменная облачность. Днем пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, в отдельных северных и центральных районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Температура ночью +2...+7, днем +15...+20, местами по северу +8...+13°С; в Воркутинском районе ночью и днем +1...+6°С.

В Сыктывкаре 23 апреля ожидаются переменная облачность и небольшие кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +3...+5, днем +16...+18°С., сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, какая погода будет в апреле в Коми (подробности)

Жителям Коми синоптики пообещали теплый апрель и жаркое лето (подробности)