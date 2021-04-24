Синоптики обещают в Коми субботу без осадков

Фото: Игорь Подобаев

На территории Коми 24 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, и только на крайнем северо-востоке ночью будет небольшой дождь, туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...+5, днем +12...+17, на крайнем северо-востоке +2...+7°С.

В Сыктывкаре 24 апреля синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Температура ночью +1...+3, днем +14...+16°С., сообщает Коми ЦГМС.

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