В Коми нашли пропавшего малыша с ведерком для песочницы

Фото: vk.com

Четырехлетний Данил Мороз из Емвы пропал 23 апреля с ведерком для песочницы. Худощавый, голубоглазый с русыми волосами и ростом ровно метр. Одежда: зеленая куртка с капюшоном, свитер в рыжую полоску, темно-синие штаны, желтая вязаная шапка.

Каждая деталь из этого описания на странице поискового отряда «ЛизаАлерт Коми» била прямо в сердце. Слова поддержки родными летели со всех концов Коми.

Емва – небольшой городок в ста километрах от столицы Коми. Здесь живут всего около 12 тысяч человек. И когда поздно вечером в пятницу, 23 апреля, в соцсетях появилось сообщение о пропаже малыша, на поиски вышли все кто смог.

Искали всем миром, а обнаружил случайный прохожий. Дмитрий Финогенов шёл в ночную смену на завод ДВП и нашёл потерявшего мальчика, сообщили около половины первого 24 апреля в местной группе «ВКонтакте». Он жив, здоров. Остальные подробности традиционно не разглашаются.

Фото: vk.com

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