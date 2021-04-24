Майские без шашлыков: в Сыктывкаре введен особый противопожарный режим

Фото: МЧС по Коми

С 24 апреля в Сыктывкаре вводится особый противопожарный режим. Будет усилен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на всей территории муниципалитета.

В период действия противопожарного режима, связанного с началом дачного сезона, в столице Коми запрещается использование открытого огня, в том числе в переносных мангалах, разведение костров, сжигание сухой травы, мусора и горючих отходов.

Нельзя размещаять места торговли, связанных с приготовлением пищи на открытом огне, в лесопарковых зонах и на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.

В период после схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова всем организациям и жителям столицы Коми, обеспечить очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и горючих материалов по полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Также сотрудники администрации Сыктывкара продолжают проводить профилактические рейды и инструктаж горожан в жилом секторе и дачных массивах, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

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