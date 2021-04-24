На Коми надвигается циклон с берегов Балтики

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По прогнозам синоптиков, уже в воскресенье, 25 апреля, южные районы Коми, а в понедельник и вся территория республики попадёт под влияние обширного циклона. Он переместится к нам со стороны Балтики.

Ожидается облачная погода с дождями разной интенсивности - от небольших до умеренных. Усилится ветер восточного направления при порывах до 14 м/с.

Из-за облачной погоды дневной прогрев воздуха уменьшится и составит по республике +3...+10 С, ночью ожидается +1...+6 С.

В середине недели, с прохождением холодного атмосферного фронта, похолодание продолжится. При северном ветре пройдут осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Температура воздуха будет преобладать ночью -4...+1 С, днём +2...+7 С, сообщает Коми ЦГМС.

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