В Коми коронавирус унес жизни 888 человек

В Коми зарегистрировано 40 новых случаев заражения Фото: Архив "КП"

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по регионам Коми. Ежедневно продолжает расти и число жертв, и число заболевших, но при этом также увеличивается количество выздоровлений.

Согласно федеральным данным, в Коми за сутки выявлено 40 новых случаев заражения. Всего в республике за весь период зарегистрировано 43 077 фактов Covid-19.

Сообщается, что за последние сутки число выписанных по выздоровлению пациентов увеличилось на 37 человек. Таким образом, в регионе за все время пандемии выписано уже 41 862 пациента. За сутки скончались от коронавируса 3 пациента, а с начала пандемии число жертв составило 888 человек.

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