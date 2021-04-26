В Коми увеличилось число жертв COVID-19

В Коми увеличилось число зараженных covid-19 Фото: Архив "КП"

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19, в некоторых странах началась третья волна заболевания, однако в России отмечена тенденция на снижение темпов распространения.

Так, В Коми выявили лишь 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в республике зафиксировано 43 117 случаев заражения.

За последние сутки на поправку пошли 35 пациентов, а скончался - один (всего - 889). Всего от COVID-19 выздоровели 41 897 человек.

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