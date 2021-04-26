Обширный циклон принес в Коми дожди и ветер

Фото: yandex.ru

Коми попала под влияние обширного циклона, который переместился к нам со стороны Балтики.

На территории республики 26 апреля будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 0...+5, днем +5...+10°С.

В Сыктывкаре 26 апреля будет облачно с прояснениями. Временами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...+4, днем +7...+9°С., сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Коми синоптики пообещали теплый апрель и жаркое лето (подробности)