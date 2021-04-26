После субботника в Коми контейнеры для мусора забиты прошлогодней листвой

Весной контейнерные площадки оказываются завалены мешками с мусором, собранным на субботниках и ветками от обрезки деревьев.

С началом весны многие контейнерные площадки оказываются завалены мешками с мусором, собранным на субботниках и ветками от обрезки деревьев, жалуется пресс-служба регионального оператора по сбору ТКО в Коми.

При этом все управляющие организации информированы, что эти виды отходов они обязаны самостоятельно вывозить их полигон. Тем не менее, контейнеры и бункеры засыпают прошлогодней листвой, а жильцы вынуждены оставлять ТКО возле контейнеров.

«Региональный оператор Севера» напоминает, что складировать растительно-древесные остатки возле контейнеров и рядом с контейнерными площадками – запрещено. Жители начинают сваливать в эти кучи бытовой мусор, в том числе выносят крупногабаритные отходы. В итоге образуется несанкционированная свалка.

Сейчас специалисты регионального оператора Севера проводят актирование контейнерных площадок, заваленных ветками и спилами деревьев. Все документы будут направлены собственникам контейнерных площадок.

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