В мае в Коми откроется сезон охоты: как получить разрешение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в Коми начнется сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Даты в разных муниципалитетах республики отличаются.

С 1 по 10 мая можно охотиться в Прилузском, Койгородском и Сысольском районах. А с 5 мая по 14 мая – в окрестностях Сыктывкара, а также в Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском, Княжпогостском и Удорском районах.

Для охоты нужно два документа: охотничий билет единого федерального образца и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Получить оба документа можно в любом центре или офисе «Мои Документы». Оформить охотбилет также можно через портал Госуслуг.

Для получения охотбилета в МФЦ нужно принести паспорт и две фотографии 30x40 мм, черно-белые или цветные. А для разрешения на охоту – только оплатить госпошлину 650 рублей, а также сбор за пользование объектами животного мира. Сделать это можно прямо в МФЦ.

Напомним даты охоты по районам:

В эти даты можно охотиться исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой, чучелами или манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями или манком, а также на турпанов горбоносого и обыкновенного.На территории Республики Коми установлены следующие нормы добычи на одного охотника:

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Для легальной добычи отдельных видов животных необходимо оплатить специальный сбор (подробнее)