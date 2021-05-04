Баск из Вухтыма получил книги на испанском от жителей Коми

Виктор Арета начал читать книги на родном языке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, испанец по происхождению Виктор Аванамар Арета приехал в СССР ещё мальчиком в 1937 году. В нашей стране вместе с другими детьми он попал в детский дом. Парадоксально, но, спасаясь от фашистского режима, война застигла испанских детей и в нашей стране.

Но уезжать на малую родину Виктор после войны не стал. Уже более 50 лет он живёт в Прилузском районе. Мужчина обосновался здесь, завёл семью и живёт до сих пор вместе с детьми и внуками.

Статью о 90-летнем испанце прочёл наш постоянный читатель священнослужитель из столицы Коми Владимир Левичев. Из личной библиотечки православный батюшка подарил Виктору библию на испанском языке, испано-русский и русско-испанский словарь, а также произведение Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» на языке оригинала.

В село Вухтым, где сейчас живёт Виктор Арета, «Комсомолка» привезла книги.

— Папа сразу же взял одну из книг и начал читать, — рассказывает дочь испанца Вера Васильева. — Он передаёт вам большое спасибо и благодарит доброго читателя газеты «Комсомольская правда-Коми» за книги.

90-летний баск говорит на испанском и русском языках Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вот о чём эта история

Виктор родился в 1931 году в городе Сан-Себастьяне и был третьим ребёнком в семье. Об отце испанец почти ничего не помнит — папе было всего 34, когда оборвалась его жизнь. Мартина Аванамар Арета осталась с четырьмя детьми на руках. А в 1936 году в стране началась гражданская война.

— Маме было очень трудно, — на чистейшем русском рассказывает Виктор Арета. — Тогда она решила отправить 6-летнего меня и 9-летнюю сестру Бегониту в Советский Союз. Старшая Тереза и младший Эрнандо остались с мамой. Продолжение этой удивительной истории читайте здесь.

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