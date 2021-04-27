В Коми повсеместно пройдут дожди, на севере – со снегом

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На территории Коми 27 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно выпадут небольшие осадки в виде дождя, на крайнем севере с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный, скорость ветра: 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -2...+3, днем +7...+12, на крайнем северо-востоке +1...+6°С.

В Сыктывкаре 27 апреля ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Температура ночью -1...+1, днем +9...+11°С., сообщает Коми ЦГМС.

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