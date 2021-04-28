«Леди в погонах-2021» в Коми представляет самых очаровательных блондинок

Топим за прекрасных блондинок!

Друзья, на нашем сайте — в самом разгаре фотоконкурс «Леди в погонах-2021» в Республике Коми. Сегодня мы представляем вам участниц — распрекрасных блондинок! Ведь блондинка — это тоже гордое звание, это титул. Во все времена именно обладательницы светлых волос удостаивались самых пылких и нежных комплиментов. Наши светловолосые «леди в погонах» очень разные, при этом невероятно целеустремленные и решительные, скромные и обаятельные, волнующие и притягательные. Вам выбирать, какая из них самая-самая! Топим за блондинок!

Евгения Шишкина (Сыктывкар)

Евгения Шишкина – старший специалист по социальной работе и учета трудового стажа осужденных ФКУ ИК-25. В УИС служит с 2012 года.

– Осужденный – это человек, и с ним тоже нужно по-людски, – считает Евгения. – Моя главная задача – исправление осужденного. Поэтому многое зависит именно от подхода к работе, как я подготовлю человека к освобождению, смогу ли сделать все, чтобы он вновь не вернулся в места лишения свободы.

Евгения Шишкина.

Евгении по душе спорт и творчество. Девушка долгое время занималась карате-кекусинкай. Сейчас Евгения является донором по сдаче крови и занимается реализацией проекта в рамках благотворительной акции «Добрый аист» в качестве партнера в сегменте волонтерской помощи путем пошива осужденными ФКУ ИК-25 УФСИН России по Коми чехлов на кювезы для недоношенных детей отделения неонатологии РДКБ.

Евгения Шишкина.

Очень любит изучать историю своей страны, читает исторические книги, смотрит документальные фильмы, посещает музеи, выставки. В свободное время вышивает полотно из алмазной мозаики. Держим кулачки за Евгению! Проголосовать за красавицу можно ЗДЕСЬ.

Оксана Ткачук (Печора)

Оксана Ткачук служит в системе УИС с 2008 года. Сейчас занимает должность начальника канцелярии ИК-49. Когда Оксана была маленькой, она встречала папу с работы, хватала его фуражку и китель, надевала и бегала по квартире со словами: «Вот вырасту и буду как папа – «солдатом!», – вспоминает со смехом девушка. Детская места сбылась.

Оксана Ткачук.

А еще Оксана мечтает получить звание офицера и выиграть в конкурсе «Леди в погонах». Мы только ЗА! Желаем Оксане улыбок, достижений и побед! Проголосовать за красавицу можно ТУТ.

Екатерина Тютюнова (Ухта)

Старший прапорщик внутренней службы диспетчер Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона Екатерина Тютюнова пришла на службу в феврале 2001 года. Как признается девушка, она с детства стремилась помогать людям. И за 20 лет службы в пожарной охране ни разу не пожалела о сделанном выборе.

Екатерина Тютюнова.

«По сути мы — связующее звено, голос, который слышен и пострадавшему, и пожарным, спешащим ему на помощь. Именно от того, насколько ты быстро и четко примешь и передашь информацию, зависят драгоценные секунды и реальные человеческие жизни», — рассказывает девушка.

Один из таких тревожных вызовов запомнился Екатерине, тогда еще только начинавшей службу, на всю жизнь. Требовалась помощь мужчине, который находился этажом выше квартиры, в которой произошел пожар. Из-за сильного дыма он не смог эвакуироваться через подъезд. История закончилась хорошо: мужчину спасли, спустив вниз по автолестнице, огонь быстро потушили.

Екатерина Тютюнова.

«Когда подразделения закончили работу, была целая буря эмоций: и гордость, и радость, и облегчение. Я считаю, что мне очень повезло в жизни: я работаю в большой команде, где нет случайных людей, каждый служит по призванию и зову сердца. И я очень горжусь тем, что работаю в МЧС», — считает Екатерина.

А «Комсомолка» гордится тем, что жизни жителей Коми в надежных руках! Желаем Екатерине успехов и побед! Проголосовать за красавицу можно ЗДЕСЬ.

Екатерина Нехаева (Сыктывкар)

У многих аббревиатура МЧС ассоциируется с мужественными и сильными мужчинами. Сразу в воображении возникает образ пожарного или спасателя, покоряющего стихию и готового в любой момент прийти на помощь. Но наряду с ними в рядах службы спасения трудятся и хрупкие, милые женщины.

Екатерина Нехаева.

Например, Екатерина Нехаева — инспектор по работе с личным составом отдела кадровой и воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Республике Коми. Дома – ласковая и заботливая мама, на службе – сильная и решительная.

– Мне очень нравится работать с людьми. В наш отдел обращаются выпускники со всей республики, которые хотят продолжить обучение в системе МЧС России. Всегда очень переживаю за ребят из Коми, направляемых для поступления в ведомственные вузы. Хочется, чтобы все прошли вступительные испытания, закончили обучение и нашли свое направление в жизни, – поделилась Екатерина.

Екатерина Нехаева.

«КП-Коми» тоже желает успехов подрастающему поколению, а Екатерине — победы! Голосовать за красивую Катю можно ТУТ.

Светлана Колесникова (Усинск)

Светлана Колесникова — старший следователь следственного отдела по городу Усинску СУ СК России по Республике Коми. Служит четыре года. «Для меня прохождение службы в следственных органах Следственного комитета России означает стоять на страже закона и действовать по принципу — виновный должен понести ответственность. Мне повезло работать в команде достойных офицеров, которые являются для меня примером и в работе, и в личной жизни», — рассказывает Светлана.

Светлана Колесникова.

— С удовлетворением вспоминаются случаи из следственной практики, когда полностью удалось восстановить права потерпевших, к примеру, пострадавших в результате невыплаты заработной платы, — делится с «КП-Коми» очаровательный следователь. — Так, долг руководства одного из промышленных предприятий перед работниками составлял более 4 млн рублей. Благодаря принятым в ходе расследования мерам в полном объеме была погашена имевшаяся перед потерпевшими задолженность, также они получили компенсацию за задержку причитающихся выплат.

Желаем Светлане успехов в работе и удачи в конкурсе. Проголосовать за красотку можно ТУТ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в погонах к долгожданной победе. Голосование продлится до 1 мая 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и наших партнёров. Самая-самая распрекрасная «Леди в погонах-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа».

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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Голосуй за самую очаровательную участницу! (подробности)