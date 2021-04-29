«Леди в погонах-2021» в Коми представляет самых обаятельных шатенок

Топим за прекрасных шатенок!

Друзья, на нашем сайте — в самом разгаре фотоконкурс «Леди в погонах-2021» в Республике Коми. Вчера мы представили вам участниц — распрекрасных блондинок! Сегодня пришла очередь богинь с неземным очарованием — шатенок. Природная красота и естественность, шарм и обаяние, мягкость и одновременно уверенность в себе, настойчивость, решительность и удивительная женственность. Яркие «леди в погонах» доказывают, что все качества могут прекрасно уживаться друг с другом. Вам выбирать, кто из них самая-самая! Топим за шатенок!

Ольга Полгородник (Сыктывкар)

Ольга служит в уголовно исполнительной системе Республики Коми с 2012 года. Сейчас девушка – психолог психологической лаборатории ИК №1.

Ольга Полгородник.

– Изначально моё желание было поступить на юридический факультет ВИПЭ ФСИН, – рассказывает Ольга. – Я упорно готовилась к экзамену по истории, лишая себя всех прелестей подростковой жизни. Но при выборе экзаменов я случайно поставила галочку напротив экзамена «биология» и решила сдать его тоже. Отправилась в Вологду для поступления. Когда ехала в поезде, узнала, что направление у меня было на факультет «управление персоналом». Был шок, слёзы и полное непонимание происходящего. Затем пришло смирение. Приехали в институт, сдала вступительные и побежала смотреть списки рекомендованных к зачислению и... сюрприз. Увидела себя в зачисленных на психологический факультет. Скажу честно – ни на минуту не пожалела, что всё случилось именно так. И я рада, что именно эта профессия выбрала меня.

Ольга Полгородник.

В фотоконкурсе Ольга участвует впервые, к участию ее подтолкнуло желание попробовать себя в чем-то новом. Пожелаем удачи! Проголосовать за Ольгу можно ЗДЕСЬ.

Анастасия Нестерова (Удорский район)

Анастасия Нестерова – помощник прокурора Удорского района, в органах прокуратуры Коми проходит службу три года. «Изначально мечтала о службе в органах внутренних дел, но не прошла врачебную комиссию. Затем узнала о возможности поступить в органы прокуратуры и убедилась в правдивости цитаты «Что ни делается, всё к лучшему», – рассказывает Анастасия.

Анастасия Нестерова.

Служба в органах прокуратуры для девушки – это ответственность за поднадзорный район, за граждан, для защиты прав которых она старается максимально использовать предоставленные полномочия. Служба в прокуратуре требует 100% отдачи, но затраченные силы и время компенсируются результатами проделанной работы, считает Анастасия.

Анастасия Нестерова.

– Конкурс для меня это, во-первых, возможность повлиять на выбор девушек, еще не определившихся с выбором будущей профессии. Во-вторых, приятный способ разнообразить трудовые будни. И, в конечном итоге, подтвердить цель конкурса – «В погонах могут быть и леди», – делится Настя.

Мы держим кулачки за победу и желаем двигаться только вперёд. Проголосовать за Анастасию можно ТУТ.

Елена Журавлева (Воркута)

Елена Журавлева – старший помощника прокурора города Воркуты. Службу в органах прокуратуры проходит с сентября 2015 года.

– Однажды зимой в Воркуте отправились с друзьями в тундру за красивыми фотографиями. В итоге машина сломалась, сотовая связь не работает, и мы одни в бескрайней снежной тундре! Но, несмотря на все препятствия и волнения, я впервые увидела самое яркое и красочное северное сеяние, – делится вдохновляющими историями из жизни Заполярья Елена.

Елена Журавлева.

Мечта девушки – прыжок с парашютом. «Мечтаю когда-нибудь пересилить свой страх и испытать новые и непередаваемые ощущения, совершив самый отважный шаг в своей жизни», – рассказывает Елена.

Елена Журавлева.

Работа в органах прокуратуры для красавицы возможность отстаивать интересы общества и государства, помогать гражданам, защищая их нарушенные права и законные интересы, колоссальный опыт и новые знания, а также огромная ответственность.

«КП-Коми» желает девушке исполнения всех желаний и новых достижений. Проголосовать за Елену можно ЗДЕСЬ.

Наталья Черноухова (Ижма)

Наталья Черноухова — следователь Ижемского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Коми. Служит в следственных органах с 2009 года. «Для меня служба в органах Следственного Комитета России, — рассказывает девушка, — это в первую очередь борьба с преступностью и помощь людям, пострадавшим от преступных посягательств».

Наталья Черноухова.

К примеру, в 2011 году, вспоминает неординарную историю из следственной практики наша участница, было раскрыто убийство жителя Ижемского района. Поначалу явку с повинной написал один фигурант, но в ходе осмотра места происшествия стало понятно, что действовал он не в одиночку. Установили второго, который заявил о своей непричастности. В конечном итоге и первый поменял свои показания. Несмотря на эти обстоятельства, следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы подтвердить вину обоих соучастников в совершении преступления. Уголовное дело было рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Злоумышленники признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Наталья Черноухова.

Но самое главное для девушки — чтобы родные и близкие были здоровы. «КП-Коми» держит кулачки за победу Натальи. Проголосовать за красавицу можно ТУТ.

Ольга Чиканчи (Ухта)

Ольга Чиканчи — полицейский-взвода отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Ухте. Работает здесь с 2017 года. «Когда я росла, смотрела на моих родственников, которые носили форму РЖД, УФСИН, милиции, а потом и полиции. С интересом наблюдала за работой кинологов, следила, как они работают со служебными собаками, бывала на их тренировках. Такое воспитание, как я считаю, и выработало во мне стержень, привило любовь и уважение к мундиру и к работе в МВД», — рассказывает Ольга Чиканчи.

Ольга Чиканчи.

Ольга старается проводить свое свободное от работы время активно. Занимается верховой ездой, катается на сноуборде на лыжно-спортивной базе в Усть-Ухте. А еще обожает кататься на коньках и играть в пейнтбол.

Ольга Чиканчи.

— Однажды, играя в пейнтбол, в перерыве между играми я забыла надеть защитную броню. Вспомнила об этом только в конце игры, когда поняла, что ничего не болит, никто не попал в меня. Просто повезло! Но это стало для меня уроком. Мы, стражи порядка, всегда должны быть внимательны и собраны в таких случаях, – говорит красавица.

Пожелаем удачи Ольге! Проголосовать за девушку можно ЗДЕСЬ.

Екатерина Оборина (Сосногорск)

Екатерина Оборина работает в Отделении ГИБДД ОМВД России по Сосногорску, где занимает должность инспектора по исполнению административного законодательства. Трудовые будни в органах внутренних дел начались для нее в ноябре 2018 года. «Главная мечта – это в полной степени реализоваться в выбранной профессии. А еще в глубине души я мечтаю, как бы банально это ни звучало, чтобы на земле не было войн и не погибали люди», – говорит Екатерина.

Екатерина Оборина.

Хобби у нашей конкурсантки много. Она увлекается спортом, любит природу, домашних животных и признается, что в основном привыкла рассчитывать только на себя, однако от поддержки коллег и друзей в трудную минуту не откажется.

– В нашей семье мы с мамой встречали папу с работы горячим ужином. И вот мне лет восемь, мама уехала в командировку, а я пришла со школы и мне очень захотелось приготовить что-нибудь очень вкусное для папы, – вспоминает случай из детства Екатерина. Открыв холодильник, недолго думая, девочка приготовила суп из всех продуктов, которые попались под руку: насыпала рис, порезала свежие помидоры, соленые огурцы, кабачок, капусту, добавила тушенку. Сварив все эти ингредиенты, обнаружила… кашу, в которой, как говорят, ложка стоит.

Екатерина Оборина.

– Папа пришёл с работы. Я гордо наложила ему дымящийся суп. Он попробовал и сказал: «Неплохо, дочь, но немного недосол!». И даже вида не подал, что ужин, мягко говоря, не удался. Спасибо ему за то, что не отбил во мне желание готовить! – смеется наша «леди в погонах».

Желаем Кате всегда оставаться оптимисткой. Проголосовать за красавицу можно ТУТ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в погонах к долгожданной победе. Голосование продлится до 1 мая 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и наших партнёров. Самая-самая распрекрасная «Леди в погонах-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа».

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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