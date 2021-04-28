Циклон с Балтики принес в Коми грозы и дождь со снегом

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Территория Коми находится под влиянием обширного циклона, который переместился к нам со стороны Балтики.

В северных районах республики 28 апреля будет облачно с прояснениями. Временами ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (ночью мокрый снег, снег, днем мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами туман.

Ветер северный и северо-восточный, 6-11 м/с. Температура ночью -2...+3, при прояснении до -8, днем +3...+8, на крайнем северо-востоке сохранится -2...+3°С.

В южных районах Коми гораздо теплее. Но и здесь будет облачно с прояснениями. Ночью временами выпадут небольшие осадки (дождь, дождь со снегом), днем ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный и западный, 2-7 м/с, днем местами порывы 10-12 м/с. Температура ночью +4...-1, днем +6...+11°С, сообщает Коми ЦГМС.

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